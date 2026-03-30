Мирослав Ромащенко рассказал о своих тренерских планах

Бывший тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о своём будущем. Специалист покинул уральскую команду в декабре 2025 года.

«Поживём — увидим. Торопить события я не могу, поэтому посмотрим, как будет дальше. Чемпионат сейчас входит в фазу, где будут приниматься какие-то решения. Надеюсь, что в ближайшее время удастся вернуться к работе. Но сейчас всё идёт своим чередом», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Ромащенко работал в «Ахмате», а в качестве ассистента трудился в «Ференцвароше», сборной России, «Легии», московском «Динамо» и ряде других команд.