Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирослав Ромащенко рассказал о своих тренерских планах

Комментарии

Бывший тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о своём будущем. Специалист покинул уральскую команду в декабре 2025 года.

«Поживём — увидим. Торопить события я не могу, поэтому посмотрим, как будет дальше. Чемпионат сейчас входит в фазу, где будут приниматься какие-то решения. Надеюсь, что в ближайшее время удастся вернуться к работе. Но сейчас всё идёт своим чередом», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Ромащенко работал в «Ахмате», а в качестве ассистента трудился в «Ференцвароше», сборной России, «Легии», московском «Динамо» и ряде других команд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android