«Его надо каким-то образом загнать туда». Шалимов назвал идеальную позицию для Барко

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов назвал идеальную позицию для полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Барко в «Спартаке» играть на позиции «десятки» при наличии двух опорных. Он там полезнее будет. Он же когда опускается, то меньше семи-восьми касаний не делает. Если он будет в штрафной, то семь касаний никто делать не даст. Он будет быстро играть. Его надо каким-то образом загнать туда, в эти зоны», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Барко провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.