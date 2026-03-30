Геркус: надо искать соперников и играть, чтобы сборная России существовала

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с национальной командой Мали. Игра пройдёт 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Понятия не имею, что из себя представляет сборная Мали. Футбол — одна из немногих дисциплин, где мы играем матчи с гимном и флагом. Почти всегда играем против сборных в нормальном составе. Надо искать соперников, играть, чтобы сборная существовала. Как понимаю, искать соперников в преддверии чемпионата мира сложно. У всех расписаны спарринг-партнёры. Задача сложная, решение — тоже», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.