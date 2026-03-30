Экс спортивный директор «Спартака» заявил, что получал предложения о работе в России

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал заявил, что получал предложения о работе, в том числе из России, но решил сосредоточиться на семейной жизни. В «Спартаке» Амарал работал с января по ноябрь 2024-го.

«В течение почти года я был занят выборами президента «Бенфики», но кандидат, которого я поддерживал, стал вторым. После этого я решил посвятить время своей семье. У меня были предложения из Европы и Южной Америки. В том числе были варианты и из России, но я решил сосредоточиться на семье. У меня родился сын, мы назвали его Мануэль Александр. У него, кстати, есть и российский паспорт. На данный момент я отказал нескольким клубам. Следующий шаг — это вопрос времени», — приводит слова Амарала «РИА Новости Спорт».