«Лучше, чем Угальде». Шалимов — о Ливае Гарсии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался о нападающем московского «Спартака» Ливае Гарсии и сравнил его с форвардом красно-белых Манфредом Угальде.

«Если нужно для команды выходить через длинную передачу, когда тебя прессингуют, Ливай лучше, чем Угальде. Он крепче намного, из-под него не выскочишь. Игра головой — в порядке, он всегда опасен после прострелов. Только когда выходишь на замену, то тяжело. Тем более для центрального нападающего, когда выходишь, результат не устраивает и от тебя ждут: «спасай «Спартак». Как спасать, когда там куча стоит, отбивается? На просторе — он в порядке. Это боевая единица. Конечно он не стоит € 20 млн и никогда не стоил. Как уж так сложилось, не знаю. Но на свои € 7-8 млн он условно играет. Вопрос только, кто сначала выходит, а кто на замену», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».