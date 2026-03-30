«Зенит» не тот гегемон». Титов оценил шансы «Спартака» обыграть петербуржцев

Ветеран «Спартака» Егор Титов оценил шансы московского клуба обыграть санкт-петербургский «Зенит» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

— В апреле «Спартаку» представится ещё один шанс прервать почти 14-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге. Есть шанс пройти «Зенит» в Кубке России?

— Конечно, есть, и очень хороший! Очень даже хорошо, что этот матч случится так быстро после прошлой игры. Сегодняшний «Зенит» не тот гегемон, который был пять-шесть лет назад, играть с ним нужно и можно. «Спартак» показал, что ему по силам играть на равных, и только чудом москвичи не забили в последнем матче в Петербурге. Тем более есть отличная мотивация — победа в Кубке России! — цитирует Титова «Матч ТВ».