Леонид Слуцкий назвал футбол самым политизированным видом спорта в мире

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что футбол в большей степени зависит от политики, чем другие виды спорта. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«Футбол — самый популярный вид спорта и самый политизированный. Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем — и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре. В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях или матчи проводятся в День города, например. Футбол — это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», — приводит слова Слуцкого ТАСС.