Шалимов назвал фаворита в матче РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов назвал фаворита в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» встретится с «Локомотивом».

«После сборных тяжело. Надо смотреть, кто уехал у «Спартака», кто уехал у «Локомотива», когда вернутся. Потом, у «Локомотива» нет кубка, у них только чемпионат… Я бы сказал, что «Спартак» фаворит 55 на 45, условно», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 44 очка и располагается на третьей строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.