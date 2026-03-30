Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов анонсировал перестройку в «Спартаке»

Комментарии

Ветеран «Спартака» Егор Титов анонсировал перестройку в составе московской команды ближайшим летом. Он считает, что красно-белые обновятся в контексте ужесточения лимита на легионеров.

«Летом будет маленькая пауза между сезонами, и тренер должен понимать, с кем нужно расставаться. Нынешний состав ждёт перестройка, кто-то покинет команду летом. В свете нового лимита будут уходить иностранцы. Тот же Тео Бонгонда, к сожалению, получивший прошлым летом серьёзную травму, потихоньку выбывает из основной обоймы.

Моё мнение: если приезжает иностранец, он должен быть сильнее местных, отрабатывать свой контракт и трансферную стоимость. Это применимо ко всем клубам в России. И нужно доверять своей молодёжи, у «Спартака» она есть. Мне нравится Никита Массалыга, парню 18 лет, к нему уже есть доверие со стороны тренера. Рад, что дебютировал за красно-белых 16-летний Павел Полех. Честно, не слышал о нём до игры с «Оренбургом». Видно, что Карседо понимает важность воспитания и развития своей молодёжи, это похвально. Надеюсь, в будущем в основном составе увидим и других ребят из спартаковской академии», — приводит слова Егора Титова «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android