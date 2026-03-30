В ЭСК объяснили решение о трёх неназначенных пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Волгой»

ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза) объяснила решение о трёх неназначенных пенальти в ворота «Уфы» в матче 25-го тура Лиги Pari с ульяновской «Волгой». В качестве арбитра встречи выступил Владимир Шамара. Игра закончилась победой уфимцев со счётом 2:1.

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Уфа» на 29-й минуте. Контакт мяча с рукой игрока «Уфы» Ильи Агапова в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника отставлена от тела и увеличивает его площадь. Судье следовало назначить пенальти в данной игровой ситуации.

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота команды «Уфа» на 41-й минуте. Контакт мяча с рукой игрока «Уфы» Дениса Кутина в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как он происходит после игры в мяч партнёром по команде Шамилем Исаевым, рука защитника «Уфы» находится в естественном положении, и с его стороны нет дополнительного умышленного движения руки к мячу.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Уфа», но ошибочно не удалил с поля игрока уфимцев Александра Перченка на 87-й минуте. Толчок в лицо футболиста «Волги» Михаила Умникова со стороны игрока «Уфы» Александра Перченка в единоборстве с ним за позицию без борьбы за мяч произошёл в тот момент, когда мяч ещё не был введен в игру со штрафного удара. Пенальти не мог быть назначен по этой причине. Судье следовало удалить с поля игрока «Уфы» за агрессивное поведение и назначить повторное выполнение штрафного удара в данной игровой ситуации», – сообщает официальный сайт РФС.

На данный момент «Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 26 очками. «Волга», набравшая 30 очков, располагается на 13-й строчке.