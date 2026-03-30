Босс «Амкала» заявил о желании провести товарищеские матчи с «Зенитом» и «Спартаком»

Президент медиафутбольного клуба «Амкал» Герман Эль Класико заявил о желании провести товарищеские матчи с командами Мир Российской Премьер-Лиги «Зенитом» и «Спартаком». В субботу, 28 марта, «Амкал» уступил в товарищеском матче чемпиону России «Краснодару» (0:4).

«Мне хочется сыграть со «Спартаком» и «Зенитом». Это недосягаемые команды для медиафутбола были. Но мне хочется верить, что наше партнёрство с общим спонсором даст возможность подвижек в эту сторону. Мне хочется активностей с зарубежными командами. Сегодня подкинули идею, мне кажется, в эту сторону можно стремиться: хочется сыграть со сборной какой-нибудь страны, например, идущей на 131-м месте (131-е место в рейтинге ФИФА занимает сборная Никарагуа. — Прим. «Чемпионата»).

Мне кажется, чисто технически можно попытаться это реализовать. Разговоры с партнёром по играм с «Зенитом» и «Спартаком» есть, но насколько это реально… пока в процессе переговоров с клубами. Это зависит не только от желания партнёра, но и от клубов, их положения. Когда «Зенит» в столетие проигрывает Кубок, не время для весёлых активностей для них», — сказал Герман Эль Класико в интервью телеграм-каналу «Некласико».