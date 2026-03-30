Cуд вынес решение по делу о трансфере погибшего форварда «Нанта» Эмилиано Салы — BBC

Судебное разбирательство между «Нантом» и «Кардифф Сити», связанное с трансфером покойного нападающего Эмилиано Салы, завершилось. Коммерческий суд Нанта вынес вердикт в пользу французского клуба. Как сообщает BBC, «Кардифф Сити» обязан выплатить «Нанту» компенсацию в размере € 480 тыс.

Сала должен был перейти из «Нанта» в «Кардифф» в 2021 году за € 17 млн, но трагически погиб в авиакатастрофе во время полёта в Уэльс для завершения трансфера. Ранее валлийский клуб требовал от «Нанта» € 122 млн, утверждая, что Сала мог бы принести команде значительную выгоду и потенциально вывести её в Премьер-лигу. Однако суд не согласился с такими требованиями и присудил меньшую сумму.

Эмилиано Сала скончался 21 января 2019 года. За свою карьеру он также выступал за такие клубы, как «Бордо», «Орлеан» и «Кан».