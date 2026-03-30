Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парагвайский новичок «Родины» Арсе назвал свои сильные качества

Комментарии

Парагвайский новичок «Родины» Теодоро Арсе назвал свои сильные качества. 26-летний вингер ранее выступал за клуб «Хенераль Кабальеро» во второй лиге Парагвая.

«Знал, что в России очень интенсивный футбол, физически сложный. Он отличается силой и агрессией. Я расспрашивал о футболе в России. В Первой лиге игра более сильная, прямолинейная. Пока я адаптируюсь к стилю игры. Я бы описал себя как игрока с мощными подкатами, физически сильного. Также я силён в выходах один на один. Я люблю обыгрывать защитников, быть важным на поле», — сказал Арсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Арсе перебрался в московский клуб в январе текущего года. В первых трёх матчах в Лиге Pari футболист отметился одной результативной передачей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android