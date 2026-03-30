Парагвайский новичок «Родины» Арсе назвал свои сильные качества

Парагвайский новичок «Родины» Теодоро Арсе назвал свои сильные качества. 26-летний вингер ранее выступал за клуб «Хенераль Кабальеро» во второй лиге Парагвая.

«Знал, что в России очень интенсивный футбол, физически сложный. Он отличается силой и агрессией. Я расспрашивал о футболе в России. В Первой лиге игра более сильная, прямолинейная. Пока я адаптируюсь к стилю игры. Я бы описал себя как игрока с мощными подкатами, физически сильного. Также я силён в выходах один на один. Я люблю обыгрывать защитников, быть важным на поле», — сказал Арсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Арсе перебрался в московский клуб в январе текущего года. В первых трёх матчах в Лиге Pari футболист отметился одной результативной передачей.