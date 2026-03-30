Кунде и Бальде смогут сыграть за «Барселону» в матче с «Атлетико» в Ла Лиге

Правый и левый фланговые защитники «Барселоны» Жюль Кунде и Алекс Бальде смогут выйти на поле в матче 30-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo. Встреча пройдёт в субботу, 4 апреля.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, фулбеки каталонского клуба восстановились от мышечных травм и уже участвовали в тренировке команды. При этом состояние нидерландского полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга остаётся под вопросом. Хавбек не играет из-за повреждения двуглавой мышцы правой ноги больше месяца.

На данный момент «Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 73 очка. Мадридский «Реал» с 69 очками располагается на второй строчке. «Атлетико», в активе которого 57 очков, находится на четвёртом месте.

