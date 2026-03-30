Скалони подтвердил участие Месси в товарищеском матче с Замбией 1 апреля

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий Лионель Месси примет участие в товарищеской встрече с Замбией, которая состоится 1 апреля.

В последнем товарищеском матче с Мавританией, завершившемся со счётом 2:1 в пользу Аргентины, Месси вышел на поле во втором тайме. Несмотря на победу, игроки остались недовольны качеством игры своей команды.

«Это хороший знак, что они поняли, что игра была неудачной; в прошлый раз мы не были командой. Помимо хорошей игры, они умны, и они это поняли. Это хорошая возможность оценить, где мы находимся. Будем надеяться, что это был всего лишь один матч», — приводит слова Скалони ESPN.

В группе J чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.