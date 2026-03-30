Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Де Дзерби станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Контракт на пять лет — Скира

Итальянец Роберто Де Дзерби станет новым главным тренером «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X. По данным источника, контракт специалиста с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет. Сейчас Де Дзерби и «Тоттенхэм» работают над формированием тренерского штаба.

Ранее Де Дзерби уже работал в английской Премьер-лиге, где возглавлял «Брайтон». Последним местом работы итальянца остаётся французский «Марсель», который он покинул в феврале 2026 года. Кроме того, Де Дзерби возглавлял такие команды, как «Шахтёр», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».

29 марта «Тоттенхэм» уволил главного тренера Игора Тудора, который был назначен 14 февраля текущего года и стал третьим специалистом во главе команды в сезоне-2025/2026. Ранее клуб расстался с датчанином Томасом Франком и австралийцем Ангелосом Постекоглу.

