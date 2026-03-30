Билеты на Евро-2028 будут стоить дешевле мест на парковке во время ЧМ-2026 — Times Sport

Билеты на Евро-2028 будут стоить дешевле мест на парковке во время ЧМ-2026 — Times Sport
Некоторые билеты на матчи чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт в Великобритании и Ирландии, будут стоить менее £ 30. Об этом сообщает издание Times Sport в соцсети X. По данным источника, это обусловлено тем, что УЕФА обязуется устанавливать доступные для болельщиков цены.

Как отмечается в публикации, два билета на Евро-2028 будут стоить дешевле, чем место на парковке во время чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

Ранее ФИФА запустила сайт для болельщиков, где они могут заранее забронировать место на парковке возле стадиона в дни матчей ЧМ-2026. Цены на парковку варьируются от $ 75 до $ 175.

