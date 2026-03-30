Молодёжная сборная России проиграла Иордании в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные России U21 и Иордании U23. Игра проходила на стадионе «Ататюрк Сиде» (Манавгат, Турция). Игра закончилась победой Иордании со счётом 2:1.

Национальная команда Иордании открыла счёт в матче в первом тайме на 36-й минуте. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «Акрона» и сборной России Дмитрий Пестряков сравнял счёт. На 90-й минуте Иордания вышла вперёд. В конце встречи, на 90+5-й минуте, голкипер россиян Игнат Тереховский отразил пенальти.

В предыдущей встрече сборная России U21 обыграла сверстников из Узбекистана со счётом 2:1. Тогда отличились Андрей Ивлев и Глеб Пополитов.

Национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.