Сборная России U21 — Сборная Иордании U23, результат матча 30 марта 2026, счет 1:2, товарищеский матч 2025/2026

Молодёжная сборная России проиграла Иордании в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались молодёжные сборные России U21 и Иордании U23. Игра проходила на стадионе «Ататюрк Сиде» (Манавгат, Турция). Игра закончилась победой Иордании со счётом 2:1.

Товарищеские матчи U21 — 2026
30 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 2
Иордания U23
0:1     1:1 Пестряков – 72'     1:2    

Национальная команда Иордании открыла счёт в матче в первом тайме на 36-й минуте. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник «Акрона» и сборной России Дмитрий Пестряков сравнял счёт. На 90-й минуте Иордания вышла вперёд. В конце встречи, на 90+5-й минуте, голкипер россиян Игнат Тереховский отразил пенальти.

В предыдущей встрече сборная России U21 обыграла сверстников из Узбекистана со счётом 2:1. Тогда отличились Андрей Ивлев и Глеб Пополитов.

Национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Время нового поколения». Чем займутся молодёжка и юношеские сборные России в паузу?
