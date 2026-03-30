Холанд приобрёл редкий автомобиль Maybach Virgil Abloh за € 460 тыс. — The Sun

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал владельцем уникального автомобиля Maybach Virgil Abloh. По данным издания The Sun, стоимость покупки составила £ 400 тыс. (€ 460 тыс.). Уникальность данного автомобиля заключается в том, что было выпущено всего 150 экземпляров, а его дизайн разработал покойный художественный директор модного дома Louis Vuitton.

Для Холанда подобные приобретения не являются чем-то необычным. Ранее он вместе с отцом пожертвовал библиотеке в одном из норвежских городов подлинную историческую книгу стоимостью более $ 130 тыс. По сообщениям, Холанд зарабатывает около € 31,5 млн в год в «Манчестер Сити», что делает его одним из самых высокооплачиваемых европейских футболистов.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд признан самым ценным игроком «Манчестер Сити» по версии ESPN
