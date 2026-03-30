«Бавария» объявила об уходе защитника Рафаэла Геррейру летом

«Бавария» объявила, что защитник команды Рафаэл Геррейру не будет продлевать истекающий контракт и покинет клуб летом 2026 года. Спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль высказался об этом решении.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Рафе за время, проведённое с нами: мы всегда могли рассчитывать на него на поле и он один из тех людей, которые обогащают любую раздевалку. Наши переговоры с ним были конструктивными и основаны на доверии и взаимопонимании. Сейчас мы вместе с ним сосредоточены на наших целях на оставшуюся часть сезона – нам ещё многое предстоит сделать вместе», – приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

Геррейру провел 89 матчей за «Баварию», забив 12 голов и отдав восемь результативных передач.