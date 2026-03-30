Тренер сборной Мали: сборная России сильнее нас, мы андердог этой встречи

Главный тренер сборной Мали Том Сенфье высказался о предстоящем матче с командой России в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт во вторник, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена».

«Всегда большое удовольствие играть в такой большой футбольной стране. С тех пор, как Валерий Карпин возглавил сборную, она выиграла 31 матч и один проиграла, если я не ошибаюсь. Сейчас находится на 26-м месте в рейтинге ФИФА. У команды хороший стиль, мне нравится, как она играет.

Мали — андердог этой встречи. Сборная России сильнее нас. Мы никогда не выходим на матч за поражением. Однако завтра для нас и ничья будет хорошим результатом. С нетерпением ждём матча», — передаёт слова Сенфье корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.