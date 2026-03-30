Игрок сборной Мали Гассама поделился ожиданиями от матча с Россией

Защитник калининградской «Балтики» и сборной Мали Натан Гассама рассказал об ожиданиях от матча с национальной командой России. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 20:00 мск.

«Для меня большое удовольствие играть за национальную сборную своей страны и играть против сборной России, потому что тут собраны те футболисты, которых я знаю, которые в том числе играют за «Балтику». С большим удовольствием жду завтрашний матч», — передаёт слова Гассама корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сборная России 27 марта провела товарищеский матч с Никарагуа. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 3:1.