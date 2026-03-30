Тренер сборной Мали: многие лидеры не приехали из-за травм, но у нас прекрасная молодёжь

Главный тренер сборной Мали Том Сенфье высказался о предстоящем матче с Россией. Встреча состоится 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«В любом случае возможность играть со сборной России уникальна. Её никогда нельзя упускать. Сейчас мы готовимся бороться за Кубок африканских наций в 2027 году. Многие лидеры не приехали в Россию из-за травм. Но у нас прекрасная молодёжь, которая играет в Испании, Англии и Франции. Наступило их время проявлять себя на поле», — передаёт слова Сенфье корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 3:1.

