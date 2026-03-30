Тренер сборной Боснии: если мы забьём гол Италии, то «припаркуем автобус»

Тренер сборной Боснии: если мы забьём гол Италии, то «припаркуем автобус»
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался перед матчем финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором его команде предстоит встретиться с Италией. Игра состоится 31 марта.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
«Что необходимо для победы? Смелость и немного удачи, и если итальянцы говорят, что наш футбол медленный, то и их тоже. Мы не должны бояться. У нас нет единого плана, игра меняется: если мы забьём гол, то «припаркуем автобус» перед воротами, если пропустим – где-нибудь в другом месте», – приводит слова Барбареза La Gazzetta dello Sport.

В 1/2 финала раунда плей-офф сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии со счётом 2:0, а Босния и Герцеговина победила Уэльс — 1:1 (4:2 пен.).

