В «Динамо» рассказали о перспективах воспитанника Маринкина играть в основе

Тренер академии московского «Динамо» Александр Кузнецов оценил шансы воспитанника бело-голубых Тимофея Маринкина закрепиться в основном составе команды. В весенней части сезона игрок принял участие в пяти матчах московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России, отметившись голевой передачей.

«Когда Тимофея привлекли к занятиям в основном составе, в том числе на зимних сборах, он, судя по всему, понравился тренерскому штабу. И заслужил право находиться в обойме. Пока рано говорить, что он игрок старта, но тенденция очень хорошая. Последняя игра даёт надежду, что так и будет. Однако ему надо прибавлять – и зарекомендовать себя так, чтобы вопросов по его нахождению в стартовом составе ни у кого не возникало. Пока же это только первые шаги.

Тимофей – креативный футболист с необходимыми техническими навыками. Он хорошо развит физически, что позволяет ему конкурировать с ребятами старшего возраста. Он нередко играл за команды на год-два старше. В детстве Маринкин был не самым физически одарённым игроком, но обращал на себя внимание умением играть в пас, вести игру», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.