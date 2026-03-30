Тренер Мали ответил на слова Аршавина, заявившего, что мир знает только его и Канчельскиса

Комментарии

Главный тренер сборной Мали Том Сенфье перед товарищеским матчем с национальной командой России ответил на вопрос о знаменитых российских футболистах. Встреча состоится 31 марта.

— Аршавин сказал, что весь мир знает только его и Канчельскиса из россиян.
— Конечно, называть себя единственной звездой — это так себе. Был титул чемпионов Европы 1960 года, финал чемпионата Европы 1968 года, когда Дасаев стоял. И после были известные фамилии, в числе которых Онопко и Карпин. Были 3:4 против Бельгии в 1986-м. То есть более 60 лет топ-футбола у России есть в качестве истории. И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за «ПСЖ», и Головин, который играет за «Монако». Может быть, другие игроки в Европе менее известны просто потому, что матчи РПЛ там не транслируются. Но я бы хотел повторить свою идею: всё равно игры выигрывают не звёзды, игры выигрывают команды, — передаёт слова Сенфье корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
