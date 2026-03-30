Узбекистан — Венесуэла, результат матча 30 марта 2026, счет 0:0 (5:4 пен.), товарищеский матч 2025/2026

Сборная Узбекистана по пенальти обыграла Венесуэлу в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и Венесуэлы. Игра проходила на стадионе «Миллий» в Ташкенте. Встреча закончилась победой Узбекистана со счётом 0:0, 5:4 пен.

Команды не смогли открыть счёт в течение игры. В серии пенальти точнее оказались футболисты Узбекистана.

В матче приняли участие экс-футболисты команд Российской Премьер-Лиги Эльдор Шомуродов и Остон Урунов, а также защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

Грядущим летом сборная Узбекистана сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Азиатская команда выступит в группе K с Португалией и Колумбией. Узбекистанская сборная впервые в своей истории примет участие в мировом первенстве.

Материалы по теме
Протесты из-за стадиона ЧМ-2026! Мексиканцы в гневе – даже пинали мяч в виде головы Трампа
