Бесчастных — о карьере в Европе: не хватало общения, приезд в сборную был радостью

Бывший форвард «Спартака», немецкого «Вердера», испанского «Расинга» и сборной России Владимир Бесчастных поделился воспоминаниями о карьере в Европе, а также рассказал, как реагировал на вызовы в национальную команду.

«Для меня приезд в сборную из-за границы был очень важен. Мне не даются иностранные языки, а я любитель поболтать. В Германии и Испании не хватало общения, так что приезд в сборную всегда был радостью. В Германии предоставили учителя, но это напоминало школу, откуда хочется сбежать. Преподавали с английского на немецкий, русский эта женщина не знала. Я злился – ничего же не понимал. Какие-то слова ещё откладывались, но грамматика и падежи – без шансов. Убегал с тренировки через запасной выход, чтобы она меня не перехватила.

Почти все уроки пропускал, ничему не научился. Знал ругательства, а партнёры выучили ещё больше мата на русском. В «Расинге» с испанским языком толком и попыток не было. Дали какого-то деда – он с нами везде ходил и ездил. Меня спасло, что я тогда уже женился, а жена быстро выучила испанский и стала моим переводчиком. Пытался что-то сказать, но постоянно всё сводилось к обращению к жене: «Свет, переведи». Иногда она сама не выдерживала: «Помолчи лучше. Ты такое несёшь, что не разобрать ничего. Я сама всё объясню», — вспомнил Бесчастных в интервью Sports.ru.