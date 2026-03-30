Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Арсенал» ведёт переговоры о трансфере форварда «Реала» — TEAMtalk

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Браиму Диасу, сообщает TEAMtalk. Лондонский клуб лидирует в гонке за подписание контракта с марокканским игроком сборной. В преддверии летнего трансферного окна «Арсенал» рассматривает возможность укрепления состава, в том числе за счёт Диаса.

Согласно данным источника, «Реал» получил несколько предложений от клубов английской Премьер-лиги и готов рассмотреть возможность продажи, если поступит подходящее предложение. Испанский гранд открыто заявляет о готовности выслушать предложения, соответствующие их оценке стоимости Диаса.

Также другие ведущие английские клубы, включая «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед», внимательно следят за ситуацией с Диасом.

