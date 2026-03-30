Глебов: у Головина чувствуется другой уровень, понимаешь, что мяч он точно не потеряет

Глебов: у Головина чувствуется другой уровень, понимаешь, что мяч он точно не потеряет
Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов перед товарищеским матчем с национальной командой Мали высказался об уровне игры полузащитника Александра Головина, выступающего за «Монако». Игра состоится 31 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
«Мали, конечно, посерьёзнее соперник, чем Никарагуа. К ним мы более детально готовимся. Есть игры, которые мы можем посмотреть.

Безусловно, у Головина чувствуется другой уровень. Когда мяч у него, ты понимаешь, что он точно его не потеряет. Когда он вышел на Никарагуа, стало попроще, начали создаваться голевые моменты. Его гол — это мастерство», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

