Глебов считает, что сборная России способна играть с командами уровня Хорватии и Франции

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов заявил о желании сыграть за национальную команду с сильнейшими сборными Европы.

«Думаю, текущий состав способен играть с командами уровня Хорватии. Если посмотреть, сборная омолодилась, много энергичных футболистов, которые готовы рвать и метать. Хорватия или Франция — без разницы. Дайте нам шанс, и будем смотреть, кто сильнее», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в официальных турнирах.