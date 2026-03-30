Игрок сборной России Воробьёв охарактеризовал команду Мали

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Мали. Встреча состоится 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.

«Посмотрели на Мали. Это неплохая команда, мощная, быстрая, техничная. Они в 2024 году пропустили два мяча. Поэтому завтра будет тяжёлая, сложная, но при этом интересная игра», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 3:1.