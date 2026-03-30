Карпин считает, что сборной России будет тяжело создавать моменты в матче с Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о подготовке национальной команды к матчу с Мали. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге во вторник, 31 марта.

«Настроение хорошее, рабочее. Потренировались, готовимся к игре. Естественно, как и любой матч, завтрашний надо выигрывать. Все африканские сборные очень быстрые, мощные, техничные. Мали — команда, которая ещё и очень организованно играет в обороне. В течение двух лет они не пропускают больше одного гола. Нам будет тяжело не только голы забивать, но и создавать моменты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.