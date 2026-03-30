Пять футболистов сборной России не принимали участия в тренировке перед игрой с Мали

Вратари Антон Митрюшкин и Матвей Сафонов, защитник Валентин Пальцев, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин пропускают тренировку сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Мали. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова. Встреча состоится 31 марта.
Тренерский штаб сборной России не стал рисковать здоровьем игроков, у которых есть небольшие повреждения.
Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов по предварительной договорённости улетел из Краснодара в Париж для подготовки к матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (8 апреля).