Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пять футболистов сборной России не принимали участия в тренировке перед игрой с Мали

Комментарии

Вратари Антон Митрюшкин и Матвей Сафонов, защитник Валентин Пальцев, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин пропускают тренировку сборной России перед товарищеским матчем с национальной командой Мали. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова. Встреча состоится 31 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тренерский штаб сборной России не стал рисковать здоровьем игроков, у которых есть небольшие повреждения.

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов по предварительной договорённости улетел из Краснодара в Париж для подготовки к матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (8 апреля).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android