Карпин объяснил, почему Сафонов, Фомин и Тюкавин не примут участия в матче с Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о причинах отсутствия голкипера Матвея Сафонова, полузащитника Даниила Фомина и нападающего Константина Тюкавина в предстоящем товарищеском матче с командой Мали. Встреча состоится 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

«У Дани Фомина сильный ушиб колена. Он не мог тренироваться, поэтому отпустили его в расположение клуба. Что касается остальных, у нас ещё три вратаря и три нападающих осталось. Тюкавин забил и отдал передачу — достаточно. Сафонов тоже сыграл, поэтому мы его отпустили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 3:1.