«Гусев в любом случае сможет найти ему роль» – тренер академии «Динамо» о Маринкине

Тренер академии московского «Динамо» Александр Кузнецов высказался об игровых характеристиках 17-летнего воспитанника клуба Тимофея Маринкина.

«Он может сыграть либо опорного полузащитника, либо восьмёрку. В борьбе, возможно, ему ещё надо прибавлять, но продвигать мяч вперёд он умеет здорово, а ещё определяет направление атаки. Он креативный игрок. Думаю, Ролан Александрович Гусев в любом случае сможет найти роль для Маринкина. Может, не всегда в стартовом составе, главное, чтобы было понимание, что Маринкин – реальная боевая единица. Считаю, что даже если он в каких-то матчах будет помогать по 15-20 минут, это всё равно очень хорошо и полезно», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В весенней части сезона Маринкин принял участие в пяти матчах московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России, отметившись голевой передачей.

