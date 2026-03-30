«Возмутительнейший эпизод. В жизни такого не видел». Слуцкий — о Талалаеве в матче с ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в беседе с футбольным агентом Тимуром Гурцкая высказался об удалении возглавляющего «Балтику» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором калининградцы одержали победу — 1:0. Встреча завершилась потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Я очень высоко Андрея Викторовича оцениваю как тренера, как играет «Балтика». Это глупо — не отдавать должное. Но, на мой взгляд, это возмутительнейший эпизод. И ещё больше меня возмутило, что независимый Тимур Гурцкая, который ****** всех в своей программе, встал на сторону человека, которого невозможно защитить в этой ситуации.

Вообще всё равно, что ему хотелось, что команда его не слышала, это, знаешь, как: «У меня не было денег, поэтому я пошёл, убил человека и вытащил деньги». Я вообще такого ни разу в жизни не видел. И оправдывать это тем, что он хотел помочь своей команде?» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»