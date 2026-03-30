Сборная Азербайджана по пенальти обыграла Сьерра-Леоне. Команды нанесли 20 ударов в серии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Азербайджана и Сьерра-Леоне. Игра проходила на стадионе «Капитал Банк Арена — имени Мехди Гусейнзаде» (Сумгаит, Азербайджан). Встреча закончилась со счётом 1:1, 9:8 пен.

Первый гол в матче забил Дэниел Кану. Нападающий африканской сборной отличился в первом тайме, на 28-й минуте. Во втором тайме, на 72-й минуте, защитник хозяев поля Рахил Мамедов сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки Азербайджана.

В предыдущем товарищеском матче, 27 марта, сборная Азербайджана разгромила национальную команду Сент-Люсии со счётом 6:1.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Азербайджан занял четвёртое место в группе D, набрав одно очко.