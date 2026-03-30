Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Сьерра-Леоне, результат матча 30 марта 2026, счет 1:1 (9:8 пен.), товарищеский матч 2025/2026

Сборная Азербайджана по пенальти обыграла Сьерра-Леоне. Команды нанесли 20 ударов в серии
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Азербайджана и Сьерра-Леоне. Игра проходила на стадионе «Капитал Банк Арена — имени Мехди Гусейнзаде» (Сумгаит, Азербайджан). Встреча закончилась со счётом 1:1, 9:8 пен.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 18:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
9 : 8
Сьерра-Леоне
0:1 Кану – 28'     1:1 Мамедов – 72'    

Первый гол в матче забил Дэниел Кану. Нападающий африканской сборной отличился в первом тайме, на 28-й минуте. Во втором тайме, на 72-й минуте, защитник хозяев поля Рахил Мамедов сравнял счёт. В серии пенальти точнее оказались игроки Азербайджана.

В предыдущем товарищеском матче, 27 марта, сборная Азербайджана разгромила национальную команду Сент-Люсии со счётом 6:1.

Обе команды не примут участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Азербайджан занял четвёртое место в группе D, набрав одно очко.

Материалы по теме
Протесты из-за стадиона ЧМ-2026! Мексиканцы в гневе – даже пинали мяч в виде головы Трампа
Протесты из-за стадиона ЧМ-2026! Мексиканцы в гневе – даже пинали мяч в виде головы Трампа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android