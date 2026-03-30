Карпин ответил, почему вызывает в сборную России большое количество игроков

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, почему вызывает в сборную России большое количество игроков. В итоговый состав сборной России, который объявил Карпин на мартовские матчи с Никарагуа и Мали, вошёл 31 футболист.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Англии вызвала в окончательный список 35 игроков, из них пять вратарей. Франция уже сыграла две игры двумя разными составами, потому что у них появились товарищеские матчи. У нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на их нынешнее состояние. Состояние мы можем прочувствовать только тогда, когда они тренируются с нами.

И ещё один нюанс — Франция и Англия знают, когда они будут играть в официальных соревнованиях, то есть на чемпионате мира в июне. Им нужно наигрывать основной состав, а они играют двумя составами. Если у кого-то ещё вопросы останутся по этому поводу, тогда не знаю, что ещё нужно говорить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

27 марта сборная России провела товарищеский матч с Никарагуа. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 3:1.

