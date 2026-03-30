Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Рубина» Сиве сравнил чемпионаты Франции и России и рассказал об адаптации в клубе

Комментарии

Нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве обсудил уровень чемпионатов Франции и России, а также поделился опытом адаптации в казанской команде. Сиве, которому 24 года, подписал контракт с «Рубином» в сентябре 2025 года после перехода из французского «Генгама». За это время он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Чемпионат Франции — это турнир высокого уровня. А что касается РПЛ, то здесь интенсивный футбол. Многие игроки физически очень сильно развиты, но хватает и техничных футболистов. В матчах РПЛ нужно много бегать, иногда просто нет пауз, чтобы подышать. Футбол во Франции всё‑таки немного другой. Там больше сосредоточены на тактике, легче проявить технику. Общий уровень чемпионата России достаточно высокий.

Первые полгода в России прошли неплохо. Но, конечно, мне потребовалось какое‑то время, чтобы привыкнуть к новой стране и чемпионату. С другой стороны, я нападающий и мне нужно забивать голы, чего от меня все и ждут. И сейчас я более адаптирован к футболу в России, так что весной должен показать максимум возможностей», — сказал Сиве в эфире «Матч Премьер».

Следующий матч «Рубин» проведёт 6 апреля в гостях с «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android