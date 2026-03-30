Форвард «Рубина» Сиве сравнил чемпионаты Франции и России и рассказал об адаптации в клубе

Нападающий «Рубина» Жак-Жюльен Сиве обсудил уровень чемпионатов Франции и России, а также поделился опытом адаптации в казанской команде. Сиве, которому 24 года, подписал контракт с «Рубином» в сентябре 2025 года после перехода из французского «Генгама». За это время он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Чемпионат Франции — это турнир высокого уровня. А что касается РПЛ, то здесь интенсивный футбол. Многие игроки физически очень сильно развиты, но хватает и техничных футболистов. В матчах РПЛ нужно много бегать, иногда просто нет пауз, чтобы подышать. Футбол во Франции всё‑таки немного другой. Там больше сосредоточены на тактике, легче проявить технику. Общий уровень чемпионата России достаточно высокий.

Первые полгода в России прошли неплохо. Но, конечно, мне потребовалось какое‑то время, чтобы привыкнуть к новой стране и чемпионату. С другой стороны, я нападающий и мне нужно забивать голы, чего от меня все и ждут. И сейчас я более адаптирован к футболу в России, так что весной должен показать максимум возможностей», — сказал Сиве в эфире «Матч Премьер».

Следующий матч «Рубин» проведёт 6 апреля в гостях с «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ.