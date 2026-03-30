Леонид Слуцкий высказался о конфликте Фабио Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о конфликте возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини с защитником команды Мойзесом. Бразилец был отстранён от тренировок с основой после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

«Сейчас, я так понимаю, они не могут договориться, чтобы его вернули, насколько я знаю ситуацию. Раньше ты, работая в таком клубе, как ЦСКА, понимал, что клуб доминирует. Нравится, не нравится тебе игрок, тяжело тебе с ним, легко, ты понимал, что это клубный актив, что ему платят деньги, что ты работаешь на клуб и ты должен мириться. Вот сейчас будет очень показательно, как они выйдут из ситуации с Мойзесом.

Сделает ли Челестини шаг навстречу клубу, при том что он явно клубу нужен, и насколько долго продлится этот конфликт? Ты можешь посадить Мойзеса, извини, ну, в матче с Махачкалой. Этим матчем можно проявить свою принципиальность, в уме думая, что это Махачкала, мы, наверное, и так справимся. А вот посмотрим, что дальше будет, в следующих матчах», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»