«Атлетико» заинтересован в трансфере двух нападающих «Арсенала» — TEAMtalk

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к футболистам лондонского «Арсенала» Габриэлу Жезусу и Габриэлу Мартинелли. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации издания, «пушкари» не будут препятствовать трансферу бразильских нападающих в испанский клуб. Контракты обоих игроков действуют до 2027 года.

В нынешнем сезоне Габриэл Жезус провёл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Габриэл Мартинелли выходил на поле в 42 встречах и набрал 11+5 по «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболистов составляет € 20 млн и € 45 млн соответственно.

