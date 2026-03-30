Торпедо Москва — СКА-Хабаровск, результат матча 30 марта 2026, счет 4:1, 26-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск» в 26-м туре Первой лиги, у Берковского — хет-трик
Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Берковский – 14'     2:0 Берковский – 44'     3:0 Берковский – 49'     4:0 Уткин – 55'     4:1 Алиев – 58'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Торпедо» Илья Берковский на 14-й минуте. На 44-й минуте Берковский забил второй мяч в ворота «СКА-Хабаровск». На 49-й минуте Берковский оформил хет-трик. Спустя шесть минут хавбек Даниил Уткин забил четвёртый мяч «Торпедо». На 58-й минуте полузащитник хабаровчан Камран Алиев сократил отставание в счёте.

После 26 туров «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка. «СКА-Хабаровск» также с 33 очками в 26 играх располагается на 12-й строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.

