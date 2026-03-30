Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 30 марта

В понедельник, 30 марта, состоялся заключительный матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результаты матчей Первой лиги на 30 марта:

«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск» — 4:1.

После 26 туров «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка. «СКА-Хабаровск» также с 33 очками в 26 играх располагается на 12-й строчке.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка после 25 игр. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (39) и «КАМАЗ» (38). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.