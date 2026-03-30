Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 30 марта, завершился 26-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 26-го тура Первой лиги

Суббота, 28 марта:

«Енисей» — «Уфа» — 1:0;

«Волга» Ульяновск — «Спартак» Кострома — 1:0;

«Нефтехимик» — «Шинник» — 0:0;

«Факел» — «КАМАЗ» — 0:0.

Воскресенье, 29 марта:

«Чайка» — «Челябинск» — 2:1;

«Черноморец» — «Ротор» — 1:4;

«Арсенал» Тула — «Сокол» — 3:1;

«Родина» – «Урал» — 3:1.

Понедельник, 30 марта:

«Торпедо Москва» — «СКА-Хабаровск» — 4:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.