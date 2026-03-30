Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Динамо» сравнили Маринкина с Захаряном

Тренер академии московского «Динамо» Александр Кузнецов сравнил 17-летнего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина с выступающим за «Реал Сосьедад» воспитанником столичного клуба Арсеном Захаряном.

«Ничего удивительного в столь раннем дебюте Тимофея за «Динамо» я не вижу. К примеру, Захарян и Константин Тюкавин тоже дебютировали в 17 лет. Это говорит о том, что мы в «Динамо» готовим качественных футболистов. Так что для нашего клуба и академии это не редкость.

Сравнения с Арсеном? Креативные футболисты, диспетчеры появляются не каждый день в одной и той же академии. Мы в своей подготовке давно сделали упор на воспитание креативных игроков, которые, к слову, на футбольном рынке ценятся дороже остальных. Временной промежуток между появлением Захаряна и Маринкина небольшой. Они разноплановые, но оба направлены на созидание. А ведь есть ещё и Витя Окишор. Для нас радостно, что Академия «Динамо» выпускает такое количество креативных футболистов», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В весенней части сезона Маринкин принял участие в пяти матчах московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России, отметившись голевой передачей.

