В «Динамо» сравнили Маринкина с Захаряном

Тренер академии московского «Динамо» Александр Кузнецов сравнил 17-летнего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина с выступающим за «Реал Сосьедад» воспитанником столичного клуба Арсеном Захаряном.

«Ничего удивительного в столь раннем дебюте Тимофея за «Динамо» я не вижу. К примеру, Захарян и Константин Тюкавин тоже дебютировали в 17 лет. Это говорит о том, что мы в «Динамо» готовим качественных футболистов. Так что для нашего клуба и академии это не редкость.

Сравнения с Арсеном? Креативные футболисты, диспетчеры появляются не каждый день в одной и той же академии. Мы в своей подготовке давно сделали упор на воспитание креативных игроков, которые, к слову, на футбольном рынке ценятся дороже остальных. Временной промежуток между появлением Захаряна и Маринкина небольшой. Они разноплановые, но оба направлены на созидание. А ведь есть ещё и Витя Окишор. Для нас радостно, что Академия «Динамо» выпускает такое количество креативных футболистов», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В весенней части сезона Маринкин принял участие в пяти матчах московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России, отметившись голевой передачей.