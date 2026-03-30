Тренер академии «Динамо»: Маринкин пришёл, когда даже набора на его год не было

Тренер академии московского «Динамо» Александр Кузнецов поделился воспоминаниями о выступлениях за молодёжные команды 17-летнего полузащитника бело-голубых Тимофея Маринкина. В весенней части сезона игрок принял участие в пяти матчах московского клуба в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, отметившись голевой передачей.

«В академии у него бывали и непростые времена. Он пришёл, когда даже набора на 2008 год ещё не было. То есть играл с ребятами на год старше. Всё было нормально. Но потом из-за физиологических особенностей ему всё-таки пришлось перейти из команды 2007-го (это, между прочим, чемпионы ЮФЛ) в 2008-й. В более старшем возрасте ему на тот момент не хватало силёнок, поэтому ушёл в команду своего возраста. Но воспринял это нормально. А сегодня, когда Тимофей – уже сложившийся молодой человек, думаю, он подготовлен к дальнейшему развитию.

Папа Маринкина – бывший футболист, работает в нашей академии. Так что всё под контролем. Андрей Николаевич – очень деликатный и корректный человек. Не думаю, что у него могут быть противоречия во взглядах по развитию игрока с главным тренером. Футбольные люди всегда найдут общий язык. В этом случае наличие рядом отца только на пользу», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.