Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бесчастных вспомнил забавный эпизод с Карпиным во время поездки в сборную России

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных поделился историей, как летел на матч национальной команды из Испании вместе с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным. Ранее Бесчастных выступал за испанский «Расинг», а Карпин — за «Реал Сосьедад».

«В сборную ездил с удовольствием не только поболтать, но и поиграть – и на товарищеские матчи, и на официальные. Кстати, за товарищеские не платили. Мы рисковали здоровьем, но всегда играли за сборную бесплатно. Помню удивительный случай. Прилетаем на очередную товарищескую игру, переодеваемся. Валера Карпин снимает кроссовки, а там после тура в Испании огромный опухший голеностоп.

Врач говорит: «Валер, может, пропустишь?» А тот отвечает: «А я для чего приехал?» В итоге с этим опухшим голеностопом отыграл весь матч. Нам оплачивали перелёты бизнес-классом. Помню, из Мадрида в Москву летели, стюардесса шампанское предлагает, а мы отказываемся. Она идёт к коллеге: «Зачем они вообще в бизнес сели, если не пьют?» — вспомнил Бесчастных в интервью Sports.ru.

Материалы по теме
«Когда нас допустят — будет такой же порядок вещей». Карпин и Сафонов — после Никарагуа
