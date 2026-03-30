Бесчастных вспомнил забавный эпизод с Карпиным во время поездки в сборную России

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных поделился историей, как летел на матч национальной команды из Испании вместе с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным. Ранее Бесчастных выступал за испанский «Расинг», а Карпин — за «Реал Сосьедад».

«В сборную ездил с удовольствием не только поболтать, но и поиграть – и на товарищеские матчи, и на официальные. Кстати, за товарищеские не платили. Мы рисковали здоровьем, но всегда играли за сборную бесплатно. Помню удивительный случай. Прилетаем на очередную товарищескую игру, переодеваемся. Валера Карпин снимает кроссовки, а там после тура в Испании огромный опухший голеностоп.

Врач говорит: «Валер, может, пропустишь?» А тот отвечает: «А я для чего приехал?» В итоге с этим опухшим голеностопом отыграл весь матч. Нам оплачивали перелёты бизнес-классом. Помню, из Мадрида в Москву летели, стюардесса шампанское предлагает, а мы отказываемся. Она идёт к коллеге: «Зачем они вообще в бизнес сели, если не пьют?» — вспомнил Бесчастных в интервью Sports.ru.