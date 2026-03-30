Эдуард Сперцян отреагировал на награду лучшему футболисту года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после получения награды лучшему футболисту Армении в 2025 году.

«С большой благодарностью вчера лично принял награду за лучшего игрока Армении в 2025 году», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба сборной Армении

Отметим, что футболист «Краснодара» обошёл в голосовании Генриха Мхитаряна, выступающего за миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

