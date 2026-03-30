Почеттино прокомментировал слухи о переходе в «Тоттенхэм» или «Реал»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм Хотспур» или мадридский «Реал».

«Никаких переговоров. Мы здесь очень сосредоточены на предстоящем чемпионате мира. Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной командой. Сейчас не время говорить о будущем.

Никто ко мне не обращался. Но кто знает, что может произойти. И, кстати, мы открыты [к тому, чтобы остаться в сборной США], почему бы и нет, если федерация будет довольна?» — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Почеттино возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.